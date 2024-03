“Il fidanzato è morto” Choc nello sport | atroce lutto improvviso per la campionessa

Konstantin Koltsov , bielorusso, ex stella di hockey su ghiaccio e noto anche per essere il fidanzato della numero 2 del tennis Aryna Sabalenka, è morto all’età di 42 anni. Lo ha annunciato la ... (thesocialpost)

morto Konstantin Koltsov, ex campione di hockey e fidanzato della tennista Aryna Sabalenka - Ad annunciarlo, la federazione bielorussa di hockey che precisa in un breve comunicato "che il decesso è avvenuto all'improvviso", senza specificare né come né dove sia morto. "Siamo in lutto", scrive ...tg24.sky

Dramma Sabalenka: è morto a 42 anni il compagno Koltsov, ex campione di hockey - Il bielorusso, con un passato in Nhl, è scomparso "all'improvviso", come ha annunciato la sua federazione. Si trovava a Miami assieme alla tennista ...gazzetta

Dramma Sabalenka: morto a 42 anni Konstantin Koltsov, il fidanzato ex stella di hockey su ghiaccio - Konstantin Koltsov, bielorusso, ex stella di hockey su ghiaccio e fidanzato della numero 2 del tennis Aryna Sabalenka, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey ...eurosport