Il Covid? È stato dimenticato La sanità pubblica perde pezzi in attesa del cambiamento

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Lo dovevamo principalmente a loro, alle vittime del, che nel mondo sono state quasi sette milioni, in Toscana 12.498. Lo dovevamo a quei nonni, le nostre radici sradicate anzitempo, senza un conforto né una carezza. Lo dovevamo a tutti noi che, sulla pelle, abbiamo sperimentato gli effetti della pandemia, a breve e a lungo temine. Dovevamo, anzi, avremmo dovuto imparare da quella terribile esperienza, cominciando a cambiare ciò che nellasi è visto che non poteva più funzionare. Invece non abbiamo imparato. E cerchiamo – sbagliando – di dimenticare quel trauma che, senza elaborarlo, si ripresenterà con il conto. Continuando a rimandare quella promessa centralità del sistema salute bisognoso di maggiori risorse. Eravamo tutti a dire della necessità di investire in prevenzione: dopo la fase iniziale, il personale ...