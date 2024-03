Il Congresso astronautico di Milano è già un successo I primi numeri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Il 75simo appuntamento delinternazionale (Iac), la più importante conferenza internazionale dedicata allo spazio che sarà ospitata adal 14 al 18 ottobre, ha attirato l’attenzione di un numero record di esperti del settore. Quasi settemila abstract tecnico-scientifici, su temi che vanno dall’esplorazione spaziale alla sostenibilità delle attività in orbita, passando per i trasporti e il rischio dei detriti, sono stati sottoposti agli organizzatori dell’appuntamento, composti dall’International astronautical federation (Iaf) e ospitata in Italia dalla Associazione italiana di aeronautica e astronautica (Aidaa), con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e Leonardo. I lavori selezionati saranno presentati nel corso del, in uno degli oltre trenta ...