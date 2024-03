Il climber “invisibile” espugna il Castello Sforzesco all’alba | la scalata abusiva in un video social «Allarme emulazioni»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – "Conosciamo parti della città che voi non potete immaginare". Il messaggio, scritto in inglese, è la didascalia a corredo dell'ultima "impresa" pubblicata due giorni fa su Instagram:re ilall'alba, raggiungere la cima e restare in piedi su un cornicione ammirando il cuore della città dall'alto per poi scattarsi selfie. Un panorama mozzafiato. Peccato che sia tutto illegale e che lo "scalatore" rischi la vita. Chi è lo scalatore da 20mila follower di Instagram L'asticella del rischio si è alzata ancora per il protagonista, giovane milanese, lo stesso che poco più di un mese fa aveva raggiunto il tetto del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Tutto, sempre, a favore di smartphone. Ora la location scelta dal ragazzo che è seguito da oltre 20mila follower su Instagram e sul ...