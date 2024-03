Il caso Vittoria Assolto l’ex sindaco Moscato | “Ora intervenga la commissione Antimafia”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Una vicenda che gli stessi protagonisti non esitano a definire «kafkiana e claustrofobica». Si tratta dello stranoche si è abbattuto su Giovanni, exdi(Ragusa) recentementein appello dall’accusa di corruzione elettorale «perché il fatto non sussiste». La formula è piena e mette fine a una tribolazione iniziata di fatto nel 2016, tra veleni infondati e sospetti, proprio mentre era in corso la competizione elettorale che lo avrebbe visto vincere al ballottaggio, mandando in frantumi la narrazione che, dal 1946 in poi, voleva il Municipio nelle mani esclusive della sinistra comunista e dei suoi eredi. Nel 2018, l’inchiesta Exit Poll circa le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nelle precedenti elezioni amministrative, arriva come un fulmine a ciel ...