Il 29enne afferma di voler giocare solo per il Newcastle United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 19 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il terzino delEmil Krafth ha ammesso di nonlasciare l’Inghilterra nonostante sia molto in basso nell’ordine gerarchico di Eddie Howe. Il terzino veterano era un vero contendente a lasciare il St. James’ Park nella finestra di gennaio con il club svedese Malmö FF che mostrava serio interesse. Tuttavia, poiché il trasferimento proposto non si è concretizzato, Krath, che ha recentemente firmato una proroga del contratto di un anno, è finito per restare con i Magpies, con suo grande piacere. “Essi Malmo eravamo un po’ ottimisti,” ha recentemente detto a Fotbollskanalen. Altre storie / Ultime notizie “Sento che mi restano ancora alcuni anni all’estero prima che la questione venga affrontata. Ma sento che all’estero non ho finito,” Egli ha ...