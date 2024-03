IA per la scienza e scienza per l’IA

La prima mucca transgenica che produce insulina umana nel latte - “Madre Natura ha progettato la ghiandola mammaria come una fabbrica per produrre proteine in modo davvero, davvero efficiente. Possiamo trarre vantaggio da questo sistema per produrre una proteina che ...ansa

L'universo senza materia oscura, teoria fisica controcorrente - La teoria ad oggi più accreditata sostiene che l'universo sia composto per il 5% dalla materia ordinaria che vediamo, mentre il restante 95% sarebbe costituito dalla materia oscura (27%) e ...ansa

I satelliti in aiuto della biodiversità - La perdita di biodiversità è una delle manifestazioni più preoccupanti della crisi ambientale. Essa ha gravi conseguenze non solo per la riduzione della funzionalità degli ecosistemi e la ...ilbolive.unipd