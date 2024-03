I pronostici di martedì 19 marzo | Champions League femminile | Serie C e torne minori inglesi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 19 marzo 2024) Idi19: in attesa delle nazionali, in campoC e. In attesa delle partite delle nazionali, oggi torna in campo lacon l’andata dei quarti di finale. L’Ajax, qualificatasi a sorpresa nel girone della Roma, parte sfavorita contro il Chelsea in una partita da almeno tre gol complessivi. La corazzata Lione non dovrebbe avere problemi contro il Benfica nell’altra sfida serale. L’allenatore del Vicenza Stefano Vecchi (LaPresse) – IlVeggente.itNel recupero diC il Vicenza in gran forma vuole proseguire il suo periodo magico e consolidare il posto ...