I ladri d' auto si danno alla rivoluzione green | caccia alle batterie

(Di martedì 19 marzo 2024) Quella dei furti dei pezzi di, in particolar mododelle vetture elettriche, è la nuova frontiera del business per i criminali, sempre più specializzati e «formati»stessa stregua di meccanici e tecnici professionisti presso grandi case produttrici di. Sembrerebbe una descrizione quasi iperbolica, ma i numeri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, restituiscono una realtà decisamente in linea con la cronaca. Nella Capitale, infatti, solo nel 2023, negli ambiti dell'attività repressiva posta in essere dai militari dell'Arma, sono state ben 84 le persone arrestate per furti di pezzi d'e 85 quelle denunciate a piede libero. Parliamo di numeri che sebbene a primo acchito possano sembrare irrisori, non lo sono affatto se consideriamo che sono relativi a una sola ...