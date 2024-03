I dolci tipici della festa in tutta Italia

Purificazione del corpo e dello spirito, per prepararsi al ritorno della primavera e della luce. Ormai l’abbiamo dimenticata, ma la Candelora è stata per molto tempo una delle feste di origini ... (gamberorosso)

Roma non smette mai di stupire anche per quanto riguarda la cucina: sono tanti i piatti da assaggiare e in particolare i dolci tipici Romani di cui non si può fare a meno. LEGGI ANCHE: — ... (funweek)