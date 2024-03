Hockey su pista | il capitano Gnata sulla risposta della squadra e del pubblico dopo il terremoto societario Abbiamo reagito bene al momento difficile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Al termine di una settimana che definireè un eufemismo, con l’uscita di scena di Attilio Bindi e l’accantonamento, almeno temporaneo, del ‘Progetto felicità’ a lui legato, l’Hc Forte dei Marmi sfodera una prova maiuscola contro il Trissino, respinge il tentativo di sorpasso dei veneti e fa capire che, nonostante tutto, laha intenzione di onorare fino alla fine questa stagione. IlRiccardoparlasfida al vertice e non solo. Che partita è stata quella contro i campioni d’Italia? "disputato una gara di sostanza in difesa e siamo arrivatiin porta costruendo molte occasioni sulle quali è stato bravo Sgaria. Ai punti avremmo vinto noi, ma purtroppo non è andata così. In ogni casofornito una ...