Haiti | la violenza continua

Haiti: almeno 15 morti in attacco a ricco sobborgo di Port-au-Prince, saccheggiato container Unicef - Un tranquillo e ricco sobborgo di Port-au-Prince è ancora scosso dall'ondata di violenza e terrore portata lunedì da un attacco delle bande armate che da settimane hanno preso il controllo di Haiti.it.euronews

“Haiti è un campo di battaglia, servono sangue e medicine”: il racconto di Medici senza Frontiere - L’intervista di Fanpage.it a Nicoletta Bellio, responsabile medico di Medici senza Frontiere ad Haiti, dove continua la spirale di violenza dopo che le bande armate hanno assediato gran parte ...fanpage

Le ong messicane si preparano per i flussi dei migranti da Haiti - Gli attivisti messicani per i diritti umani dei migranti si stanno preparando per gestire l'arrivo di migliaia di Haitiani alla frontiera meridionale, in fuga dalla violenza che ha colpito il Paese ...ansa