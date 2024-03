(Di martedì 19 marzo 2024) Trenni e un 18enne sono finiti in manette per aver aggredito e rapinato duein centro a Milano mentre una sera stavano tornando a casa: il fratellodi 17 anni ha provato aildi 14.

Daniele Natalia, sindaco di Anagni, è intervenuto sulla vicenda, annunciando seri provvedimenti per il gruppo di adolescenti – già noti alle forze dell’ordine – che hanno picchiato il ... (ilcorrieredellacitta)

Alla Spal Primavera basta una rete di Camelio per superare la Feralpi Salò e restare in scia al treno playoff . Purtroppo stavolta dagli altri campi arrivano soltanto brutte notizie, perché ... (sport.quotidiano)

È morto Mauro Bene, tra i fondatori ed ex vicedirettore di Repubblica - E' morto a Roma Mauro Bene, ex vicedirettore di Repubblica ed ex direttore dell'agenzia Agl. Romano, 71 anni, Bene era entrato giovanissimo nel Gruppo Espresso. Nel 1976 era nel nucleo di giovani ...repubblica

Gruppo di giovani rapinano due fratelli: il maggiore cerca di difendere il minore e viene picchiato - Tre minorenni e un 18enne sono finiti in manette per aver aggredito e rapinato due fratelli in centro a Milano mentre una sera stavano tornando a casa ...fanpage

I giovani foggiani di Confindustria eleggono i quattro vicepresidenti: trent'anni l'età media - L’incarico della vicepresidenza in seno al direttivo dei giovani imprenditori è stato assegnato a Consiglia Cifaldi - Newcall Cifaldi Srl - Settore Edilizia; Rachele Capobianco - Vincenzo Capobianco e ...foggiatoday