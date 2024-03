Grande Fratello | la madre di Greta contro Sergio che non l' ha salvata | Non mi sbaglio mai | scappa Greta!!

Marco Ligabue ha scelto il Grande Torino Olimpico per il video che accompagna il nuovo singolo “Anima in fiamme” - Il cantautore e chitarrista nonché Grande tifoso del Toro Marco Ligabue, Fratello di Luciano, ha scelto lo stadio Grande Torino Olimpico per girare il video del disco “Anima in fiamme”, il brano ...torinogranata

GF, pagelle puntata del 18/03: Anita e Paolo out (5), Garibaldi gioca male (4) - Dopo la diretta del Grande Fratello del 18 marzo è tempo di pagelle per i concorrenti. Non si possono non citare i due eliminati della serata ovvero Anita Olivieri e Paolo Masella che non riescono ad ...it.blastingnews

Shaila Gatta beccata con Mirko di lui diceva: “Tipico ragazzetto di oggi, bamboccione” - Shaila Gatta beccata a una festa mentre chiacchiera vicina vicina a Mirko Brunetti ma di lui aveva detto peste e corna...Si stavano solo chiarendoultimenotizieflash