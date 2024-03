“Grande Fratello” | Anita deve abbandonare la casa ma Alessio non la segue | il pubblico esulta

(Di martedì 19 marzo 2024) News Tv. “”, nella puntata di ieri sera, lunedì 18 marzo,Olivieri ha avuto la peggio al televoto ed è stata costretta a lasciare definitivamente la. Dopo l’eliminazione si è alzato un polverone sui social con esulti di gioia per l’avvenimento. Ecco cosa è successo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”,è stata eliminata: la sua reazione fuori dalla porta rossa Leggi anche: “”, Mirko Brunetti si mostra con Shaila Gatta: la reazione di Perla “”, l’eliminazione di ieri sera Nella diretta di ieri sera del “” abbiamo assistito all’eliminazione di ...

“Allora facciamo che basta”. Grande Fratello , crisi pesante tra Sergio e Greta . I due, dopo la puntata, si sono confrontati per alcune frasi dette dall’uomo che non sono piaciute minimamente alla ... (caffeinamagazine)

Il Grande Fratello ha già perso due pezzi da novanta nella serata di lunedì 18 marzo: Anita e Paolo fuori a un passo dalla finale. Come è noto, dopo l’uscita della 25enne, Alessio Falsone non è ... (caffeinamagazine)

Greta Rossetti si sfoga dopo la scelta di Sergio D’Ottavi al Grande Fratello : la gieffina tuona contro lo chef che ha mandato Varrese in finale L’avvicinamento alla finale del Grande Fratello porta ... (361magazine)

Grande Fratello, Massimiliano Varrese in finale. Eliminati Anita Olivieri e Paolo Masella - Grande Fratello, le pagelle: Massimiliano Varrese in finale (7), Anita Olivieri e Paolo Masella eliminati (10), Giuseppe Garibaldi fregato (2), Alessio Falsone graziato (3) ...informazione

Al "Grande Fratello" Greta delusa dalle parole di Sergio: lui cerca di riparare - Durante la puntata del "Grande Fratello", i concorrenti hanno votato alcuni degli inquilini da mandare in finale e tra questi, Greta ha scelto Sergio, senza avere alcun dubbio in merito. Lo stesso non ...tgcom24.mediaset

Grande Fratello, Greta Rossetti prende male la nomination di Sergio D’Ottavi: “Devo credere solo in me stessa” - Greta Rossetti si sfoga. Nella puntata di ieri lunedì 18 marzo 2024 al Grande Fratello è arrivata – come promesso da Alfonso Signorini – la temuta "carneficina" con ben due eliminazioni, ma anche la ...libero