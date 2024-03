Gli avvocati in sciopero contro l’emergenza carceraria | “I suicidi dei detenuti una strage in atto Parlamento e governo valutino indulto o amnistia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) “Non c’è più tempo”. I penalisti italiani, mercoledì 20 marzo, diserteranno le aule di giustizia per protestare. Gli, nella delibera che ha deciso l’astensione, mette al primo punto iavvenuti in carcere, un fenomeno “in continua ascesa – circa uno ogni due giorni – e che appare oramai improcrastinabile un immediato intervento dele della Politica, tutta, al fine di arginare lain”. Nel 2022 negli istituti penitenziari italiani si sono tolti la vita 84e in questi giorni si calcola che ogni 60 ore un detenuto si uccida. Nei giorni scorsi in un solo giorno c’erano stati addirittura due casi. La stragrande maggioranza ha meno di 40 anni ed era in custodia ...