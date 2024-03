Giornata vittime Covid | 4 anni fa le immagini dei camion a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 19 marzo 2024) Era il 18 marzo del 2020, il lungo lockdown per la pandemia.che non si dimenticheranno facilmente. Auna lunga fila dimilitari che trasportavano le bare con i morti dinel silenzio e nelle strade deserte. Quando i corpi erano troppi e non si riuscivano a gestire. Le province die Brescia sono state tra le zone più colpite dal virus e per.Il 18 marzo è diventata lanazionale per ricordare ledel. Quattrodopo, a, ci sarà una cerimonia con il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.video width="746" height="420" ...