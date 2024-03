Giappone | banca centrale aumenta tassi

(Di martedì 19 marzo 2024) 5.17 Ladel(BoJ) ha deciso dire idi interesse di riferimento a breve termine allo 0,1%. Si tratta della prima misura di questo tipo negli ultimi 17 anni. Lo ha deciso il consiglio di politica monetaria dellase. Previsto anche il progressivo abbandono del programma di controllo dei rendimenti (Ycc), adottato nel 2016 assieme alla formula deinegativi, e l'interruzione degli acquisti massicci di attività rischiose come i fondi negoziati di investimento.

banca del Giappone decide stop a tassi interesse negativi - La banca centrale del Giappone (BoJ) pone fine alla politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni, in scia ai primi segnali dell'auspicata crescita dei salari, e le aspettative del ...ansa

Verso un cambiamento di rotta: le banche centrali si preparano a tagliare i tassi - La settimana decisiva è iniziata, una settimana che potrebbe segnare un punto di svolta per i mercati globali. Le principali banche centrali del mondo si stanno riunendo per discutere i futuri tagli d ...informazione

Forex, dollaro e yen poco mossi, in vista possibile svolta BoJ - NEW YORK/LONDRA (Reuters) - Il dollaro è poco mosso, in vista delle numerose riunioni delle banche centrali di questa settimana, con la banca del Giappone che dovrebbe porre fine ai tassi d'interesse ...it.investing