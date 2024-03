Gianfranco Fini rischia una condanna a 8 anni nel processo alla Camera di Montecarlo

(Di martedì 19 marzo 2024) La Procura di Roma ha chiesto laa 8per, ex presidente dellaed ex leader di Alleanza Nazionale, in relazione ad unlegato all’acquisto di un appartamento a. Insieme a, la sua compagna Elisabetta Tullianiuna pena richiesta di 9, mentre suo fratello Giancarlo Tullianiunaa 10, e suo padre Sergio. Le accuse includono anche riciclaggio di denaro.risponde: “Io non sono coinvolto” Appresa la richiesta della Procura,ha espresso il suo disappunto affermando: “Era ovvio che ...

