Gattina tinta con vernice blu tossica e lasciata sotto la pioggia — soccorritori la aiutano e si trasforma in modo sorprendente

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 19 marzo 2024) È davvero straziante ilin cui alcune persone trattano gli animali, ma per fortuna ci sono anche persone gentili disposte a farsi avanti e a dare a queste povere creature l’amore e le cure di cui hanno bisogno. Questa è la storia di una povera gatta crudelmentedi blu e poi abbandonata a se stessa – ma un soccorritore la aiuta arsi in… Secondo il canale YouTube The Moho, hanno trovato la gatta fuorila. Secondo quanto riferito, qualcuno l’avevacon inchiostro blu tossico per “divertimento crudele” e poi l’aveva abbandonata. View this post on Instagram A post shared by Amauri Gomes (@amaurigomes.am) Il soccorritore Amauri Gomes ha trovato la gatta e ...