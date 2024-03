Fondi europei per le armi | appello di 14 Paesi alla Bei Gentiloni | «Bisogna sbrigarsi»

La premier alla Casa Bianca. "Approcci condivisi alle sfide globali". Piccola frena ta sui fondi europei per l'Ucraina ma identica linea sulla crisi palestinese. Si è parlato anche di Africa e ... (affaritaliani)

Monteprandone, scuola primaria 'Carlo Alberto Dalla Chiesa': al via la realizzazione del nuovo polo scolastico - Monteprandone, scuola primaria 'Carlo Alberto Dalla Chiesa': al via la realizzazione del nuovo polo scolastico - picenotime.it - IT ...picenotime

Arrivano in Umbria i controlli dei commissari europei sui cantieri del superbonus - Giro di controlli da parte della Commissione europea sui cantieri finanziati con il Superbonus. Sono 4 le regioni indicate per questo giro di verifiche e sono l’Umbria, la Lombardia, la Toscana e la P ...umbria24

Nasce GoldenSync, piattaforma digitale per aiutare le imprese ad accedere alla finanza agevolata - Usare il digitale, i big data e l’intelligenza artificiale per rendere più facile e veloce l’accesso delle imprese agli incentivi e alle risorse pubbliche. Sono questi i principali obiettivi di Golden ...ildenaro