Fiumicino – Controlli aeroporto | Un Arresto e due denunce

(Di martedì 19 marzo 2024) Ieseguiti dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno consentito di arrestare un uomo destinatario di un ordine di carcerazione, di denunciare 2 persone per tentato furto e sanzionare 5 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri. Nel corso delle attività eseguite giornalmente all’interno dell’, i Carabinieri della Stazionedi, in distinte attività, hanno rintracciato e arrestato un uomo della provincia di Latina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Latina, poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a Malaga. Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato 2 viaggiatori, un cittadino spagnolo e cittadino della provincia di Napoli, che hanno tentato di superare le casse dei ...

Un arresto, due denunce e cinque sanzioni all’aeroporto di Fiumicino - Furti e Ncc abusivi: blitz dei Carabinieri Fiumicino (RM) – I Controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno consentito di ...terzobinario

Rapina in casa a Pozzuolo, secondo arresto - Si è conclusa con l’arresto all’aeroporto di Roma Fiumicino la fuga del presunto secondo responsabile della rapina avvenuta lo scorso 18 luglio a Pozzuolo del Friuli. L'uomo, giunto in Italia da ...rainews

“Sosta selvaggia” a Fiumicino e Passoscuro: maxi intervento della Polizia locale - Carola: "Sono previsti, per le prossime settimane, Controlli intensificati in tutte le località, per arginare il problema nell’interesse di turisti e residenti" ...ilfaroonline