Fiorucci | tra evocazione e contemporaneità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024) Fondata nel 1967 da Elio, l’omonimo brandè diventato sinonimo di moda audace e dirompente dallo stile inconfondibile, tutto ha inizio in un piccolo negozio nel cuore della città di Milano ma in breve tempoconquisterà velocemente il mondo della moda attraverso il suo stile unico e innovativo. Elio inizialmente punta per le sue creazioni nei colori e sulle forme, ridefinendo il concetto di moda, mescolando audacemente colori vivi, stampe eccentriche e silhouette provocanti, la sua estetica vibrante e anticonformista catturerà in breve tempo l’attenzione di un’intera generazione di giovani alla ricerca di espressione e libertà. Negli anni 70 e 80 il brand raggiungerà l’apice del suo strepitoso successo diventando un’icona della cultura pop, rimarranno famosissimi i suoi “Angels” ...