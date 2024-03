Fiorello | emozione nel giorno della Festa del Papà | canta con la figlia Angelica a VivaRai2 | Video

Fiorello duetta con la figlia Angelica per la Festa del papà. Lo showman si commuove: «La prima cosa bella» - Fiorello ha voluto aprire la nuova puntata di Viva Rai2 con un dolcissimo duetto insieme alla figlia Angelica, sulle note di "La prima cosa bella", in occasione della festa del ...ilgazzettino

Fiorello e la figlia Angelica cantano “La prima cosa bella” a "VivaRai2": l'esibizione per la festa del papà emoziona lo showman - Rosario e Angelica Fiorello arrivano a bordo di una 500 d’epoca rosso ... Un duetto ma anche una dedica piena d’amore, tra sguardi d’intesa, emozione e commozione. Un momento toccante per fare gli ...leggo

Fiorello si commuove in diretta: l’inaspettato gesto a Viva Rai 2 - Per la Festa del Papà, Rosario Fiorello ha cantato un emozionante brano insieme alla figlia a Viva Rai 2, ma non trattiene la commozione.donnaglamour