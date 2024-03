Festa papà | Fontana premia fondatore casa famiglia | ' storia coraggiosa di chi si dona ai figli'

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Nella giornata delaccogliamo la testimonianza di una, ricordando le battaglie di tanti, di tante famiglie, nell'affrontare la sfida della quotidianità e nelrsi ai propri". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzondo a Montecitorio Guido Trinchieri, padre di 74 anni che ha fondato unaalle porte di Roma per dare un futuro ai suoi duee ad altri ragazzi e adulti con gravi disabilità. All'evento era presente anche il presidente nazionale di Fish Vincenzo Falabella, con la moglie Monica Di Roma. "La nostra vita è stata un continuo impegno per conquistare una normalità fatta di lavoro e di ...

Festa del papà . Castellone : “ Auguri ai papà . A tutti coloro che hanno scelto di essere padre in tanti modi diversi” “ Auguri ai papà . A tutti coloro che hanno scelto di essere padre in tanti modi ... (puntomagazine)

Ieri l'annuncio della nascita delle due gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller La Festa del papà è un momento speciale per tutti, personaggi famosi compresi, e sono tanti i neogenitori vip ... (sbircialanotizia)

Fiorello canta con sua figlia Angelica, il duetto a sorpresa per la festa del papà - Il: Con un duetto tra padre e figlia si è aperta la puntata di "VivaRai2!" di oggi 19 marzo, festa del papà. Fiorello arriva al Foro Italico a bordo di una vecchia 500 in compagnia di sua figlia Angelica, che il prossimo giugno compirà 18 anni. I due si siedono poi su una panchina rossa e ...

Federica Pellegrini e il messaggio da brividi per la Festa del papà: Prima Festa del papà per Matteo Giunta che ha avuto lo scorso gennaio la piccola Matilde dalla moglie Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice ha voluto omaggiare il marito in occasione della festività del 19 ...