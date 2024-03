Festa del papà | il regalo speciale di Cristian | un rene in dono al figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Albiano Magra (Massa Carrara), 19 marzo 2024 – Oggi è ladel, maillo farà alLeonardo: gli donerà un suo. E l’intervento, rimandato più volte, si svolgerà proprio oggi, all’ospedale Cisanello di Pisa. Una storia che sta tenendo con il fiato sospeso Albiano Magra, la più grande frazione del Comune di Aulla in Lunigiana. Tutta la comunità si stringe attorno a Leonardo Baruzzo, 20 anni, nato con una insufficienza renale cronica, che lo ha portato, fin da piccolo, a subire vari interventi. E aspetta notizie sull’esito positivo dell’intervento. Leonardo è forte e non si è mai arreso alla malattia: si è diplomato, lavora, fa sport, balla, conduce una vita sana seguendo una dieta ferrea, per non affaticare i suoi reni. Grazie al suo carattere e alla ...