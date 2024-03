FENERBAHCE – VERO VOLLEY | SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Oggi è un grande giorno per la squadra italiana dellache nelladi ritorno didovrà dare il 200% per poter passare il turno e accedere all’ambita finale di. Il 12 Marzo 2024 in casa dellasi è giocata ladi andata dicon Paola Egonu e compagne che hanno rifilato un netto e se3-0 al, facendo un grosso passo in avanti. 25-21 / 27-25 / 25-20 i parziali in favore dellaOggi si gioca la gara di ritorno, in Turchia, tutti conosciamo il pubblico turco e non sarà ...