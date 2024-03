Fedez coinvolto in una rissa con Naska | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Il luogo in cui avrebbe avuto origine la discussione traè un noto locale milanese, con ingresso riservato solo agli invitat*, che non possono scattare né foto né realizzare video. Qui, Tony Effe ha organizzato un party per l’uscita del suo nuovo album “ICON”, invitando celebri rapper del panorama musicale attuale. Tra loro, erano presenti proprioe Diego. Prima di arrivare al dunque, facciamo ordine. L’indiscrezione di cui vi andremo a parlare è arrivata dal sito di Fabrizio Corona, “Dillinger News” ed è poi è stata ricondivisa con maggiori dettagli da “Dagospia”. Infatti, qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva parlato di unamolto accesa avvenuta al party del cantante Tony Effe, è la testata diretta da Roberto D’Agostino a svelare qualin più: ...