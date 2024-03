Fedez coinvolto in una rissa a Milano

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 19 marzo 2024)e Naska sarebbero stati coinvolti in una. A dare la notizia era stato Fabrizio Corona, poi Dagospia aveva rivelato i protagonisti della lite.e Naska "coinvolti in unadavanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip...