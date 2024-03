False recensioni su Amazon | il colosso vince la prima causa civile a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Per lavolta, la societàè riuscita are unacontro un sito che incentivava la creazione didi prodotti venduti sulla piattaforma di vendite online. Una sentenza del Tribunale diha portato all’immediata chiusura del sito in questione, Realreviews.it, e ha vietato al suo gestore di porre in essere attività simili in futuro. La sentenza, comunicata dalmondiale dell’e-commerce, spiega che Realreviews.it offriva ai potenziali recensori un rimborso completo dei prodotti acquistati se avessero pubblicato e fornito la prova di una recensione a 5 stelle. Questo comportamento, secondo i giudici, ha violato la legge sulla concorrenza sleale,ndo un danno sia ...