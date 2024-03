(Di martedì 19 marzo 2024) Giuseppe Bianchini non è più l'allenatore dell'Arzignano Valchiampo. In seguito al pareggio per 0-0 in casa con il Trento,...

Ex Chievo, UFFICIALE: Bentivoglio trova una panchina in Serie C - Giuseppe Bianchini non è più l`allenatore dell`Arzignano Valchiampo. In seguito al pareggio per 0-0 in casa con il Trento, il club veneto ha esonerato il tecnico..calciomercato

Osimhen non parte con la Nazionale: la lista di tutti gli azzurri convocati - La SSCNapoli ha comunicato, attraverso il proprio sito UFFICIALE, la lista dei calciatori azzurri convocati dalle rispettive nazionali ...tuttonapoli

FIGC, l'ex proc. Di Lello: "10 giornate ad Acerbi anche senza certezze sui fatti. C'è un precedente" - Se l’arbitro non ha sentito le parole, la prova può essere anche logica anziché fattuale. Molti ricorderanno il precedente di Chievo-Pisa, dove un calciatore del Pisa prese 10 giornate di squalifica ...areanapoli