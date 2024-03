Europa e Usa accusano | Putin leader illegittimo

Il 14 settembre 2023 alle 19:28, presso lo Space Launch Complex 2 West a Vandemberg, California, la Us Space force ha lanciato un piccolo satellite su un razzo commerciale Firefly in una ... (formiche)

Putin spaventa l’Europa: «Avanti con la nuova Russia». Le mire sui Paesi baltici - Putin fa più paura, adesso. Rilancia sulla “Nuova Russia” delle province occupate in Ucraina e le sue mire coprono fino ai Baltici. A dispetto di una guerra che ha ...ilmattino

Putin, cosa farà adesso Nelli Feroci: «Lo zar è pronto a puntare su Kiev ma potrebbe attendere le elezioni Usa» - «La risposta dell'Europa era prevedibile, così come l'esito delle elezioni. Secondo i nostri standard queste elezioni non sono né corrette né libere né ...ilmessaggero

Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Il senatore repubblicano Usa, in visita a Kiev, ha sollecitato il parlamento ucraino ad approvare quanto prima un disegno di legge c ...corriere