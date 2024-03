ESCLUSIVA – Marta Menegatti | “Vorrei regalarmi il podio a Parigi Futuro? Non ho ancora deciso”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Si è in due quindi è uno sport di squadra, però ha tanto di sport individuale. Non ci sono cambi: sei tu il protagonista in campo, in tutto e per tutto, nella gioia e nel dolore, e l’unica persona a cui puoi affidarti è la tua compagna perché l’allenatore è sugli spalti quindi non può intervenire”. Questo è una delle caratteristiche principali del beach volley, come ci racconta, intervistata inda Sportface.it. “Io credo che sia uno degli aspetti più affascinanti del nostro sport – sottolinea l’azzurra -. Sei tu, con te stessa, con la tua compagna, a cercare di trovare soluzioni, prendersi dei rischi perché le variabili nel nostro sport sono tante: giochiamo all’aperto, spesso c’è vento, può capitare che ci sia pioggia, ci sono tantissime variabili da tenere in considerazione e la capacità di adattamento ...

Tre anni fa a Tokyo il debutto olimpico a 20 anni, con quel posto conquistato un po’ a sorpresa e ‘congelato’ per un anno dal Covid. Bruciare le tappe non ha mai spaventato Marta Bertoncelli , che ... (sportface)

