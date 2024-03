Escandescenze in ospedale Vigile urbano resta contuso

(Di martedì 19 marzo 2024) Un agente della polizia locale di un centro del circondario di Vigevano è rimastoa seguito delle intemperanze di un paziente che aveva accompagnato al Pronto soccorso dell’di Vigevano per essere sottoposto ad un Trattamento sanitario obbligatorio. Arrivati inil paziente, un cinquantenne, ha dato ine l’agente che ha tentato di calmarlo è rimasto; la situazione è stata comunque riportata alla calma grazie all’intervento del poliziotto in servizio al posto di polizia recentemente riaperto, dopo che per anni era rimasto inattivo, dopo che proprio insi erano verificati una serie di episodi che avevano spinto ad accelerarne l’entrata in funzione, che ha avuto l’appoggio dei colleghi della Volante. Il Tso è un intervento che ...

