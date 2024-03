Endless Love anticipazioni 20 marzo | Nihan si rifiuta di fare l' amore con Emir e scappa da Kemal

(Di martedì 19 marzo 2024) Ecco ledidi mercoledì 20: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco ledella trama di, la soap turca in onda mercoledì 20intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'traè la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award. Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì.: riassunto del 19...

Endless Love, spoiler Turchia: Solydere e Kozcuoglu ad un passo dallo scontro fisico - In Endless Love Emir Kozcuoglu non perderà occasione per provocare Kemal Soydere. Tra i due ci sarà un duro scontro quando con lo zampino di Emir, la sorella di Kemal finirà in commissariato con Ozan.it.blastingnews

Endless Love, anticipazioni 20 marzo 2024: Kemal rivede Nihan sulla barca… - Anticipazioni puntata Endless Love di mercoledì 20 marzo 2024 Vildan ha riconosciuto Kemal al party per l’anniversario di matrimonio e chiede a Nihan di mandarlo via. Lei però le fa capire che non può ...msn

Anticipazioni Endless Love oggi 19 marzo - Quali sono le anticipazioni delle puntate di Endless Love della puntata di oggi 19 marzo. News e streaming sulla serie turca ...novella2000