Elon Musk e la Tesla | storia di un’intuizione multimilionaria

(Di martedì 19 marzo 2024) Life&People.it Sostenibilità, tecnologia ed avanguardia. Ladellaè lunga appena vent’anni, ma l’impatto sul mercato si è rivelato talmente forte da far diventare l’auto elettrica un vero status symbol, oggi sempre più richiesta in tutto il mondo. Una rivoluzione iniziata nel 2003 che ha completamente cambiato il volto dell”industria di settore; merito della mente creativa, istrionica e controversa del genio. Una automobile made in USA È il 2003 quando, in California, gli ingegneri Eberhard e Tarpenning decidono di fondare la prima azienda destinata allo sviluppo e alla costruzione di macchine con propulsione elettrica., dopo aver conquistato gli Stati Uniti il colosso Paypal, si interessa al progetto ed entra subito in società. Nel 2004 infatti il magnate diventa ...