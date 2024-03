Elezioni Russia | le parole di Salvini mettono in imbarazzo Meloni in Ue

(Di martedì 19 marzo 2024) Ledel vicepremier Matteodopo leinhanno messo inil governo italiano. Non solo il governo, ma anche l’istituzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha inviato le congratulazioni a Vladimir Putin dopo la vittoria alle presidenziali. (Ansa Foto) – notizie.comEmerge un retroscena particolare che potrebbe anche mettere in discussione ledei politici quando parlano di governo stabile. Dopo la vittoria di Putin, domenica scorsa la premier Giorgia, mentre era in ritorno dal Cairo, avrebbe inviato un messaggio al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, chiedendogli di intervenire “per adesso” sull’esito delleal Cremlino. Ledi ...

Governo diviso sul voto russo, scoppia il caso Salvini - (Teleborsa) - Il risultato elettorale russo che, nonostante le mille polemiche, ha incoronato ancora una volta Vladimir Putin, ha diviso il governo italiano. "Quando un popolo vota ha sempre sempre ra ...finanza.repubblica

Tajani, illegittimo il voto nelle regioni ucraine occupate - "Le Elezioni nelle aree occupate dell'Ucraina sono illegittime, poi Putin rimane presidente della Federazione russa ma certamente il modello democratico non è lo stesso dell'Italia e dell'Ue, insomma ...ansa

Alessandro Orsini su Vladimir Putin e le Elezioni in Russia, la previsione sulla guerra in Ucraina - Inoltre ha commentato le recenti Elezioni in Russia dove Putin ha ottenuto un larghissimo consenso. Orsini commenta le Elezioni vinte in Russia da Putin e difende Salvini Guerra in Ucraina, Orsini: ...notizie.virgilio