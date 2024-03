Electrolux | investimenti confermati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) La buona notizia è che nell’incontro di settimana scorsa con il Governo,ha confermato gli ingentieconomici sullo stabilimento di lavastoviglie di Solaro. La cattiva notizia è che la situazione generale della multinazionale degli elettrodomestici in Italia è preoccupante per il calo dei volumi di vendita e per questo resta confermato il piano di licenziamenti che riguarderà, marginalmente anche Solaro con 10 esuberi in tutto, di cui 5 tra gli impiegati. Per quanto riguarda Solaro, a fronte di un crollo dei volumi produttivi, passati dagli 855mila pezzi del 2021 ai 587mila del 2023, con una previsione in leggera ripresa per il 2024, a 658mila pezzi, la multinazionale svedese ha confermatoimportanti: ai 26 milioni del 2023 si aggiungeranno i 31 milioni del 2024, con l’obiettivo di rilanciare la ...