Einaudi | rivoluzionario liberale

(Di martedì 19 marzo 2024) Un bel ritratto di Luigilo scrisse a caldo, dopo la sua elezione a presidente della Repubblica l'11 maggio 1948, Giovanni Ansaldo per L'Illustrazione Italiana

Monsieur Chouchani, un enigma per spiegare la cultura e la spiritualità della Francia liberata - In "Maestri erranti" (Einaudi), lo storico delle religioni Marcello Massenzio racconta attraverso la figura di un maestro, “portatore dell’aspirazione al riscatto, radicata nel cuore dell’ebraismo", c ...ilfoglio

Economista liberale e presidente della Repubblica: le idee di una personalità storica fondamentale e divisiva a 150 anni dalla nascita - Economista liberale e presidente della Repubblica: le idee di una personalità storica fondamentale e divisiva a 150 anni dalla nascita ...corriere

Il "Dolore e furore" della Genova dilaniata dagli Anni di piombo - Sergio Luzzatto ricostruisce la storia del terrorismo sotto la Lanterna. Perché fu nelle fabbriche del capoluogo ligure che le Br persero la loro guerra ...ilgiornale