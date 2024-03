È sempre Cartabianca | le anticipazioni di martedì 19 marzo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Domani,19, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata le elezioni in Russia, le alleanze e le divisioni politiche in vista delle prossime elezioni regionali nel nostro Paese. LEGGI ANCHE: Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno scelto la location del matrimonio Prosegue lo spazio dedicato alle sette e ai santoni, i “professionisti dell’inganno” che, facendo leva sulle debolezze e le paure di migliaia di persone, offrono soluzioni miracolose in cambio di denaro, riuscendo spesso a impossessarsi dell’intero patrimonio delle loro vittime. Questa settimana l’inchiesta si arricchisce con i regimi alimentari alternativi che spopolano soprattutto sul web tra pillole e diete estreme che non si basano su alcun ...