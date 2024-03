(Di martedì 19 marzo 2024) Lo spazio aereoo,la, è ormai il punto nevralgico dei test di guerra elettronica della Russia. Non si contano più ormai le segnalazioni di interferenze alle...

Una Raffineria di petrolio è stata attaccata da un drone oggi a Riazan, a circa 200 km a sud-est di Mosca . Secondo quanto riferito dal governatore regionale, il raid avrebbe causa to un incendio e il ... (gazzettadelsud)

Il drone in questione, uno Uav ipersonico , sarebbe in grado di sfida re le prestazioni aerodinamiche dei caccia più avanzati dell'esercito statunitense (ilgiornale)

Fresco di test, il Nuovo drone ipersonico cinese presenta risultati sorprendenti che lo pongono come diretto concorrente dell'americano F-22 Raptor (notizie.virgilio)

Drone Usa MQ9 Reaper perde il segnale in volo sopra Kaliningrad, atterraggio d'emergenza in Polonia. «Disturbato dal Baltic jammer russo» - Lo spazio aereo baltico, sopra la Polonia, è ormai il punto nevralgico dei test di guerra elettronica della Russia. Non si contano più ormai le segnalazioni di interferenze ...ilmessaggero

Mar Rosso L'esercito USA distrugge sette missili e tre droni nello Yemen - È quanto il Comando ha comunicato in un post su X. «Queste armi – si legge – rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della marina americana nella regione.» «Queste ...bluewin.ch

Gaza, Israele prepara l'attacco a Rafah: delegazione in Usa per convincere Biden - Trattative frenetiche tra Israele e Usa per convincere Biden ad accettare l’attacco militare di Israele a Rafah. L’amministrazione Usa è contraria all’azione che 'metterebbe potenzialmente a rischio o ...informazione