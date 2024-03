Dossieraggio | sotto il suo pieno controllo | Laudati | è una bomba politica sul M5s

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Quella che è annoverata dalle cronache comesu politici e vip italiani oggi richiede, dopo le dichiarazioni del procuratore, che Cafiero de Raho si astenga dalle attività della commissione nazionale Antimafia, di cui è vicepresidente. L'attività, secondo quanto afferma lo stesso, all'epoca dei fatti era'il' dell'allora procuratore De Raho, pertanto è ormai chiaro a tutti che l'esponente del Movimento 5 Stelle debba fare un passo indietro per consentire un sereno svolgimento dei lavori della bicamerale". Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Antimafia, parte all'attacco del collega grillino ed ex procuratore nazionale antimafia De Raho, dopo l'interrogatorio (mancato) di Antonio. ...