Dopo i lavori di ammodernamento | riapre la RSA di Molinara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale Benevento è lieta di annunciare la riapertura della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) diun periodo didie rinnovamento. L’evento sarà celebrato giovedì, 21 marzo 2024, alle ore 10:30, alla presenza del Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe, che, insieme agli operatori del Distretto Alto Sannio Fortore, accoglierà i dieci ospiti di ritorno nella struttura. La RSA diè stata oggetto di interventi mirati per migliorare gli impianti tecnologici e di climatizzazione, grazie al finanziamento del Programma Operativo Regionale della Campania FESR 2014-2020. La RSA è una struttura di fondamentale importanza per la comunità, dedicata all’assistenza socio-sanitaria degli anziani non autosufficienti, che non ...