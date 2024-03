Donna al settimo mese di gravidanza partorisce in volo , l'aereo effettua un atterraggio di emergenza a Brindisi (notizie.virgilio)

Nel bel mezzo di una delle ultime date del The Celebration Tour Madonna ha fatto una figuraccia. La regina del pop si è avvicinata al pubblico ed ha chiesto ad una sua fan come mai fosse rimasta a ... (biccy)

Donna presa a pugni in faccia e rapinata dell’orologio da 50mila euro a San Babila. Arrestato un sedicenne - Milano, la 49enne aggredita mentre camminava nella galleria del Toro: scippato un Audemars Piguet. Interviene un poliziotto fuori servizio ...ilgiorno

Donna disabile licenziata dopo 24 anni di lavoro: il tribunale le dà ragione e la reintegra - La Donna ha lavorato per più di vent'anni per l'azienda St Microeletronics ... L'azienda ha poi risposto che si sarebbe presa un periodo di riflessione per cercare una nuova mansione, ma dopo tre mesi ...fanpage

Donna salvata dalla Polizia Provinciale grazie al defibrillatore - Donna salvata dalla Polizia Provinciale grazie al defibrillatore. E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 11. La Donna era riversa a terra priva di ...redacon