Dialogano ’Voci dall’altra Russia’

(Di martedì 19 marzo 2024) Verrà presentato oggi alle 16.30, nella Biblioteca universitaria di Genova di via Balbi 40, il libro ‘VociRussia. Quelli che resistono alla guerra’ della giornalista Raffaella Chiodo Karpinsky.con l’autrice Luca Borzani, Fondazione Diesse, il giornalista Andrea Castanini e Simona Merlo, docente di Storia contemporanea all’Università di Roma Tre. L’incontro è il secondo appuntamento della rassegna ‘Piazze di pace. Conferenze sul presente e sul futuro’, organizzata dalla Fondazione Diesse, che intende proseguire la riflessione iniziata con il libro di Maria Luisa Boccia ‘Tempi di guerra’, per indagare il tema del conflitto analizzato attraverso le donne. Karpinsky, da anni è impegnata a dare voce al dissenso nella Russia di Putin raccontando una realtà complessa e si confronterà con Merlo, profonda conoscitrice dello spazio ...

