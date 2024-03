Defibrillatori | il progetto Nuove installazioni e manutenzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Rendere Capannori cardioprotetta, questo l’obiettivo dell’amministrazione Menesini che sta per intraprendere un iter per l’istituzione di un percorso di cardioprotezione del territorio comunale anche tramite l’installazione di nuoviautomatici. Un percorso che coinvolgerà i soggetti legati al mondo del privato sociale e dello sport, attraverso una manifestazione di interesse, che in questi anni si sono fatti promotori autonomi di installazione, manutenzione e monitoraggio di questo tipo di apparecchi sul territorio. Il nuovoprevede la formazione di una rete di attori formati e competenti sul territorio che possano essere partner dell’amministrazione per quanto attiene l’installazione di nuovi dispositivi DAE e il monitoraggio e manutenzione di quelli già presenti sul territorio. Inoltre si prevede un’attività di formazione ...