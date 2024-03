Dal selfie di Conte al post di Salvini | la politica che fa politica per la festa del papà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2024) Da Matteoa Giuseppe, passando per Stefano Bonaccini. Tutto l'arco dellaitaliana festeggia oggi 19 marzo ladel. O per lo meno usa questa data per rilanciare messaggi ai suoi sostenitori, con foto, messaggi edi auguri ai propri padri o ai propri figli. Le regionali sono finite ma le europee sono sempre più alle porte: la campagna elettorale non è certo finita, anzi. Il più mattiniero è stato il ministro dei Trasporti Matteo. Con una card elaborata dai grafici della Lega, il vicepremier ha fatto gli "Auguri a tutti i, in Italia e nel mondo". Il testo delrecita: "Quanto è bella la parola genitore?". Un messaggio neanche troppo velato che ...