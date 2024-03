Cortona, ecco la 69^ edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina - Sabato 23 e domenica 24 marzo appuntamento a Fratticciola con mostre, degustazioni e incontri dedicati al «Gigante bianco» ...lanazione

Biblioteca di Anghiari, al via il progetto “THE FIRST TIME” - Il progetto THE FIRST TIME my wellness is your, better ours! presentato dal Comune di Anghiari per la Biblioteca Comunale, in partenariato con le realtà locali ...www3.saturnonotizie

Cortona Civica ha presentato la sua Lista per le amministrative di Giugno 2024 - Presentata nei giorni scorsi la Lista di Cortona Civica per le amministrative di Giugno 2024. ecco tutti i nomi della lista: Federica Gabrielli (avvocata) capolista, Rossano Cortini (geometra), ...letruria