Corsa al Municipio Zerboni candidato di FdI

(Di martedì 19 marzo 2024) Sarà Marcoilsindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica per San Vittore Olona. Le segreterie provinciali e cittadine dei partiti annunciano la candidatura a sindaco di, un volto noto della politica sanvittorese. 52 anni, professionista stimato nel campo assicurativo e impegnato nella vita amministrativa, si candida con l’obiettivo di portare un cambiamento delle politiche cittadine basato sulla concretezza e sull’attenzione alle esigenze del singolo cittadino. "Accolgo questa sfida promettendo il massimo impegno per ricostruire un rapporto di collaborazione con i sanvittoresi, cui garantisco fin d’ora la massima disponibilità ad ascoltarne le problematiche e a recepire i suggerimenti che vorranno darmi nella stesura del programma amministrativo: la forza di una comunità sono i singoli cittadini ...

Ostia: su 67 stabilimenti balneari solo 7 in regola, anche il Kursaal rischia di chiudere - Intanto il lungomare deve fare i conti con la mancanza di sabbia e cabine, portate via dalle mareggiate di questo inverno ...radiocolonna

Regionali, la Lega arruola l'esercito dei suoi 144 sindaci del Veneto: tutti in Corsa per frenare FdI - Poco importa che sindaci, assessori e consiglieri comunali siano incompatibili con la carica di presidente e consigliere regionale: possono sempre candidarsi e poi magari scegliere di restare in ...ilgazzettino

Coizzi rilancia la Corsa a sindaco - Mi sono insediata in un Municipio in cui certi impiegati nemmeno mi hanno salutato ... il comune in una pandemia mondiale che è durata due anni e una guerra ancora in corso con priorità da seguire a ...polesine24