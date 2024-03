Conoscere e rispettare gli altri In che modo? Viaggiando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo il primo commento di Emma di martedì scorso, continuiamo a pubblicare le splendide testimonianze dei ragazzi che hanno scritto al nostro indirizzo di posta elettronica in questi ultime settimane. I temi sono quelli che abbiamo trattato finora: l’amicizia e l’amore, le speranze, il rapporto con la tecnologia e i social, lo sguardo verso il futuro e molto altro ancora. Oggi ospitiamo il bellissimo articolo di Margherita che illustra quanto la sua passione per i viaggi possa offrirle tantissimi spunti per aprirsi al mondo e al prossimo. Viaggiare permette diil mondo e anche se stessi per questo è fondamentalele lingue, soprattutto l’inglese. Sin da piccola, i miei genitori hanno ospitato in famiglia ragazze ’au pair’ ed è grazie a loro che parlo bene sia inglese che spagnolo. Crescere con queste ‘sorelle speciali’ mi ha ...